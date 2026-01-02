Meksika'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Meksika'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem

02.01.2026 18:15
Guerrero eyaletinde meydana gelen deprem, basın toplantısını etkiledi. Can kaybı yok.

MEXICO Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'nın ulusal sismoloji ajansının verilerine göre, Guerrero eyaletinde, San Marcos kasabası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREME BASIN TOPLANTISINDA YAKALANDI

Söz konusu deprem sırasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldığı bildirildi. Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

