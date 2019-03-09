Son Dakika Haberleri: Meksika'da Gece Kulübünde Katliam: 14 Ölü, 5 Yaralı

Meksika'da Gece Kulübünde Katliam: 14 Ölü, 5 Yaralı

37 dakika önce

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'da Gece Kulübünde Katliam: 14 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Guanajuato eyaletinin Salamanca kentindeki La Playa isimli gece kulübüne gerçekleştirilen saldırı bir grup maskeli adamın mekana zorla girmesi ve ayrım gözetmeden ateş açmaya başlaması ile meydana geldi. Güvenlik birimlerinin iddiasına göre saldırganlar bir minibüsle olay yerinden ayrıldı. Saldırının nedeni tam olarak açıklanmazken uyuşturucu kartelleri arasındaki hesaplaşma olabileceği üzerinde duruluyor. - MEXİCO CİTY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:58 Kaynak: İHA

Meksika, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı

Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi Bacanağı Cezaevine Girince Baldızının Evinde Kalıp Küçük Kızını İstismar Etmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 20:35:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da Gece Kulübünde Katliam: 14 Ölü, 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]