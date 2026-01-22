Meksika'dan Küba'ya Devam Eden Destek - Son Dakika
Meksika'dan Küba'ya Devam Eden Destek

22.01.2026 11:17
Meksika, Küba'ya insani yardım çerçevesinde petrol sevkiyatını sürdürecek, destek taahhüdünü yineledi.

MEKSİKO, 22 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, hükümet olarak Küba'yı destekleme kararlılıklarını yineleyerek, Kübalıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan insani yardım politikası çerçevesinde Küba'ya petrol sevkiyatını sürdüreceklerini açıkladı.

Sheinbaum çarşamba günkü basın toplantısında, "Meksika, Küba'daki koşulların iyileştirilmesine katkı sunabildiği sürece her zaman Küba halkının yanında olacak. Bu ilişki, ciddi zorluklar yaşayan Küba halkını esas almaktadır" dedi.

Küba'ya yaptıkları yardımların, herhangi bir ideolojiyle bağlantılı olmadığı kaydeden Sheinbaum, bunun ülkede art arda yönetime gelen tüm hükümetlerin standart politikası olduğunu kaydetti.

Sheinbaum, "Meksika'nın her hükümet döneminde ilişkilerini sürdürmesinin nedeni Küba halkıdır. Ablukanın aşırı boyuta ulaştığı durumlarda insanlar zorluk yaşar" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum yardımın "Meksika'nın dış politikasıyla ilgili olduğunu, Meksikalıların karakterini yansıttığını ve kesintiye uğraması için bir neden olmadığını" vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güncel, Enerji, Küba, Son Dakika

