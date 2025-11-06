Meksika Devlet Başkanı yaşadığı taciz olayıyla ilgili konuştu: Başkana bunu yaparlarsa... - Son Dakika
Dünya
BBC

Meksika Devlet Başkanı yaşadığı taciz olayıyla ilgili konuştu: Başkana bunu yaparlarsa...

Meksika Devlet Başkanı yaşadığı taciz olayıyla ilgili konuştu: Başkana bunu yaparlarsa...
06.11.2025 08:57
Meksika Devlet Başkanı yaşadığı taciz olayıyla ilgili konuştu: Başkana bunu yaparlarsa...
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, başkent Meksiko'da uğradığı taciz olayı sonrası yaptığı açıklamada, "Başkana bunu yaparlarsa, ülkedeki diğer kadınlara ne olur?" diyerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sheinbaum, yaşadığı olayın tüm Meksikalı kadınlara yönelik bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, başkent Meksiko'da uğradığı taciz olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sheinbaum, yaşadığı olayın yalnızca kendisine değil, tüm Meksikalı kadınlara yönelik bir saygısızlık olduğunu belirtti.

"BAŞKANA BUNU YAPARLARSA"

Sheinbaum, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Benim görüşüm şu: Şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınlara ne olacak? Başkan'a bunu yaparlarsa, ülkemizdeki tüm kadınlara ne olacak?" ifadelerini kullandı.

"BU SADECE BENİM BAŞIMA GELMEDİ"

Sheinbaum, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunmaya karar verdiğini belirterek, "Bu benim bir kadın olarak yaşadığım bir şey, ama aynı zamanda ülkemizde kadınlar olarak biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Bunu daha önce de yaşadım; başkan değilken, öğrenciyken" dedi.

Devlet Başkanı, şüphelinin yalnızca kendisine değil, kalabalıktaki diğer kadınlara da tacizde bulunduğu iddiasıyla davanın takipçisi olacağını vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı yaşadığı taciz olayıyla ilgili konuştu: Başkana bunu yaparlarsa...

"TOPLUMDAKİ CİNSİYETÇİ ZİHNİYETİN DERİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Kadın hakları örgütleri ve feminist yorumcular, yaşanan olayın Meksika'daki köklü "maçoluk" kültürünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Yorumcular, "Bir erkeğin, kadın olsa bile başkana saldırma hakkını kendinde görmesi, toplumdaki cinsiyetçi zihniyetin derinliğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

ARKA PLANDAKİ CEZASIZLIK SORUNU

Meksika'da kadın cinayetleri uzun süredir ciddi bir toplumsal sorun oluşturuyor. Ülkede cinsiyete dayalı cinayetlerin yüzde 98'inin cezasız kaldığı tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, başkent Meksiko'da Ulusal Saray yakınlarında meydana gelmişti. Sheinbaum, Eğitim Bakanlığı binasına yürürken bölge sakinleriyle tokalaştığı sırada bir erkeğin arkadan sarılıp öpmeye çalıştığı anlar kameralara yansımıştı. Güvenlik ekibinin müdahalesiyle saldırgan Uriel Rivera Martinez gözaltına alınmıştı. Yetkililer, saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu ve cinsel suçlar birimine sevk edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC

Meksiko, Gündem, Güncel, Yaşam, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika Devlet Başkanı yaşadığı taciz olayıyla ilgili konuştu: Başkana bunu yaparlarsa... - Son Dakika

BBC
