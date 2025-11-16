Meksiko'da Z Kuşağı Protestosu - Son Dakika
Son Dakika
Dünya

Meksiko'da Z Kuşağı Protestosu

Meksiko\'da Z Kuşağı Protestosu
16.11.2025 10:19
Haber Videosu

Meksiko'da Z Kuşağı, hükümetin güvenlik politikalarını eleştirerek protesto düzenledi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlendi.

20 KİŞİ YARALANDI

Meksika basını, başkent Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini 'Z Kuşağı' olarak adlandıran grubun çağrısıyla binlerce göstericinin Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdüğünü duyurdu.

Olaylarda 20 kişinin yaralandığı ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

