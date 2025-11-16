Meksika'nın başkenti Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlendi.
Meksika basını, başkent Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini 'Z Kuşağı' olarak adlandıran grubun çağrısıyla binlerce göstericinin Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdüğünü duyurdu.
Olaylarda 20 kişinin yaralandığı ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Meksiko'da Z Kuşağı Protestosu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?