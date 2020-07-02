Melbourne'da bir aylık Kovid-19 yasakları başladı - Son Dakika

Melbourne'da bir aylık Kovid-19 yasakları başladı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.

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Victoria eyalet hükümeti tarafından hazırlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren Kovid-19 yasakları uyarınca Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan semtlerde "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri satın almak" dışında evden çıkılması yasaklandı.

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı semtleri kapsayan, 29 Temmuz'a kadar sürecek yeni kurallar çerçevesinde belirlenen sebepler dışında evden çıkanlara, cadde ve sokaklarda denetimlere başlayan polisler tarafından para cezası kesilecek.

Melbourne'da 77 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Kentte son 24 saatte yapılan testlerde 77 kişinin daha virüse yakalandığını belirten Victoria Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, bu vakalardan çoğunluğunun "sıcak bölgeler" olarak belirlenen semtlerde kaydedildiğini söyledi.

Sutton, sıcak bölgelerin dışındaki semtlerdeki artışın kaygı verici olduğunu ancak bu semtlerde kısıtlamaya gidilmeyeceğini belirtti.

Yasaklardan Avustralyalı Türkler de etkilenecek

Melbourne'de kısıtlamaların uygulanacağı, Broadmeadows, Dallas, Roxburgh Park, Glenroy ve Craigieburn gibi semtler, Avustralyalı Türklerin en yoğun yaşadığı bölgeler arasında yer alıyor.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarından Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsün çevre semtlerde olmamasına rağmen Broadmeadows ve Glenroy'da görülmesinin ilginç olduğunu söyledi.

Akıllarına gelmeyen bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını ve bu yüzden korunmak gerektiğini belirten Mehmet Çakır, "Virüsten korunmak için hanımla bile aramıza mesafe bırakıyoruz. Çünkü korunmak zorundayız, sosyal mesafenin olması zorunludur, ben devamlı buna dikkat ediyorum." dedi.

İhtiyaçlarını karşılamak için geldiği alıveriş merkezinde virüse karşı maske takarak tedbir alan Selman Körük, "Mümkün olduğunca çıkmayacaksın, şimdi bu sağlık için, sağlık sorunu var." ifadesini kullandı.

Kovid-19 testi için sıraya girdiğini ve evde kalmanın virüsten korunmakta önemli olduğunu hatırlatan Melih Beken, "Gerekmediği sürece çıkmamalarının sağlıkları için daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kuzey Bölgesinde 3 ay sonra virüs tespit edildi

Kuzey Bölgesi Sağlık Bakanı Natasha Kate Fyles, yaklaşık 3 ay sonra yurt dışından dönen 30'lu yaşlarda bir erkekte Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan hastanın Melbourne'de 14 gün karantinada kaldıktan sonra Darwin kentine döndüğünü belirten Bakan Fyles, orta derecede belirtiler gösteren bu kişinin Royal Darwin Hastanesinde tedavi altına alındığını söyledi.

Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da 2 milyon 505 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda virüse yakalanan 7 bin 920 Avustralyalıdan 7 bin 63'ünün iyileştiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'da iki yeni vaka tespit edildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki gündür yeni vaka tespit edilemeyen ülkeye yurt dışından dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Virüse yakalanan 30'lu yaşlarındaki erkek hastanın Amerika'dan, 30'larındaki kadın hastanın da Kenya'dan döndüğünü açıklayan bakanlık, her iki hastanın da karantinada olduğunu, temasta bulundukları kişilerin de izole edildiğini duyurdu.

Yeni vakalarla ülkedeki Kovid-19'a yakalananların sayısı 1530'a, aktif vaka sayısı da 24'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1484 kişinin iyileştiği ülkede, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Melbourne'da bir aylık Kovid-19 yasakları başladı - Son Dakika

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