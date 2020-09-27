Melbourne'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Avustralya'nın en büyük ikinci şehri Melbourne'de uygulanan sokağa çıkma yasağı korona virüs vakalarındaki düşüş nedeniyle kaldırıldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin Melbourne şehrinde artan vakalar nedeniyle 2 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı, yeni vaka sayılarında ciddi düşüş göz önünde bulundurularak kaldırıldı. Victoria eyalet Başbakanı Daniel Andrews'in yaptığı açıklamaya göre, akşam 9 ile sabah 5 arasında uygulanan yasak yarından itibaren kalkacak.

Andrews basın toplantısında yaptığı konuşmada, korona virüse karşı alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirtti. Eyalet genelinde aktif vaka sayısının 399 ile son 2 ayın en düşük seviyesine indiğinin altını çizen başbakan, hazırlanan programa göre iki haftalık verilerin, virüsün yayılması ve yeni vaka sayılarında öngörülenden daha iyi sonuçlar verdiğini belirtti. Uygulamaların başarılı olması sonucu sokağa çıkma yasağını kaldırdıklarını kaydeden Andrews, kentte yasakların tamamen kalkması için zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Andrews, amaçlarının yeni yıl öncesine kadar tüm yasakları kaldırarak hayatın normale dönmesi olduğunu ifade etti.

Avustralya'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu korona virüsten ölenlerin sayısı 872'ye yükselirken, toplam vaka sayısı ise 27 bin 40'a ulaştı. - MELBOURNE