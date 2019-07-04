Son Dakika Haberleri: Melek, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Melek, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

1 saat önce

KARABÜK'te, 13 gün önce babasının kullandığı otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Melek Benli (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Melek, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti, System.String[]
KARABÜK'te, 13 gün önce babasının kullandığı otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Melek Benli (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 21 Haziran günü Karabük- Zonguldak karayolu Yassıkaya mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, Mehmet Benli ile eşi Kezban (45) ve kızları Melek Benli yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melek Benli'nin duran kalbi yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.
Melek Benli, 13 günlük yaşam savaşını bugün sabah saatlerinde kaybetti. Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı bölümünden mezun olduğu öğrenilen Melek Benli'nin cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.
Melek Benli'nin kazada yaralanan annesinin tedavisinin Ankara'da bir hastanede devam ettiği, babasının ise taburcu olduğu bildirildi.


- K
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:09 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesi ile 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melek, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]