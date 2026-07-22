Melek Gültekin'den Çağan Efe Ak'lı paylaşım: "Kızlar sizin yerinize öpüyorum" - Son Dakika
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Melek Gültekin'den Çağan Efe Ak'lı paylaşım: "Kızlar sizin yerinize öpüyorum"

22.07.2026 14:16
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Daha 17 dizisinin oyuncusu Melek Gültekin, rol arkadaşı Çağan Efe Ak ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gültekin'in "Kızlar sizin yerinize öpüyorum" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Melek Gültekin'den Çağan Efe Ak'lı paylaşım:

Daha 17 dizisinde rol alan Melek Gültekin, Çağan Efe Ak ile birlikte çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Gültekin, paylaşımına "Kızlar sizin yerinize öpüyorum." notunu düştü.

Videoda Melek Gültekin'in Çağan Efe Ak'ı yanağından öptüğü anlar dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Melek Gültekin'den Çağan Efe Ak'lı paylaşım:

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar videodaki görüntüler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ikili arasındaki yaş farkına dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, "40 yaşında birisinin 19 yaşında birisini öpmesi..." şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da Çağan’ın görüntüler sırasında rahatsız olmuş gibi durduğunu ifade etti.Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşım, kullanıcılar arasında farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

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Son Dakika Diziler Melek Gültekin'den Çağan Efe Ak'lı paylaşım: 'Kızlar sizin yerinize öpüyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melek Gültekin'den Çağan Efe Ak'lı paylaşım: "Kızlar sizin yerinize öpüyorum" - Son Dakika
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