Melek Gültekin'den Çağan Efe Ak'lı paylaşım: "Kızlar sizin yerinize öpüyorum"

Daha 17 dizisinde rol alan Melek Gültekin, Çağan Efe Ak ile birlikte çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Gültekin, paylaşımına "Kızlar sizin yerinize öpüyorum." notunu düştü.

Videoda Melek Gültekin'in Çağan Efe Ak'ı yanağından öptüğü anlar dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar videodaki görüntüler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ikili arasındaki yaş farkına dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, "40 yaşında birisinin 19 yaşında birisini öpmesi..." şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da Çağan’ın görüntüler sırasında rahatsız olmuş gibi durduğunu ifade etti.Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşım, kullanıcılar arasında farklı yorumların yapılmasına neden oldu.