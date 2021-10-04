Üye Girişi
"Melekbaba, Yeni Cazibe Merkezi Olacak" - Son Dakika

"Melekbaba, Yeni Cazibe Merkezi Olacak"

04.10.2021 11:33

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba mahallesinde yapımı devam eden TOKİ Konutları ve bölgenin en büyük spor yatırımı olan Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerinin bulunduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak adına başlatılan yol açma, genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Melekbaba Mahallesinin TOKİ Konutları ve Gençlik Merkezi gibi dev yatırımlarla cazibe merkezine dönüşeceğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgeye ulaşımı sağlayan yolların standartının yükseltip konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmaların dört koldan devam ettiğini söyledi.

Melekbaba başta olmak üzere çevre mahallelerin yaşam seviyesinin yükselmesi noktasında son dönemlerde ciddi yatırımların yapıldığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Deprem mağduru hemşehrilerimize tahsis edilmek üzere TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlarımız başta olmak üzere bölgemizin en büyük spor yatırımları arasında yerini alacak olan Melekbaba Gençlik Merkezinin olduğu bölgedeki değişim ve dönüşüm yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yeşilyurt'un dört bir tarafında devam eden imar ve kadastro yollarını açma, sıcak asfalt serimi, sathi kaplama ve bakım ve onarım çalışmalarıyla her bölgemizi adeta şantiye alanına çevirirken, son dönemlerde önemli yatırımların hizmete girdiği Melekbaba, Çarmuzu ve Kaynarca gibi yerleşim alanlarımızın yaşam standartını yükseltmek adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu bölgelerimizde bir yandan mevcut yolların kalitesini yükseltirken diğer taraftan bağlantı yollarını açarak ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz. Bu bölgenin refah seviyesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimize bilgiler aktardık, fikir alış verişinde bulunduk. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizburadaki yolları teker teker açıyorlar. Yeşilyurt bu tür dev yatırımlarla bölgede öne çıkan bir ilçe hüviyetine ulaşacaktır. Deprem mağduru vatandaşlarımıza buradaki depreme dayanıklı, sağlam ve güvenilir konutlar sayesinde kaliteli ve modern bir yaşam imkanı sunulurken, diğer taraftan dev spor yatırımları sayesinde kentimiz ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyona inşallah ev sahipliği yapacaktır." diye konuştu.

Kuzey Çevre Yolu güzergâhında bulunan Melekbaba ve bölgedeki yerleşim alanlarının ilerleyen zamanlarda yoğun bir ilgi göreceğini dile getiren Başkan Çınar, " Deprem konutları, spor tesisleri ve açılan yollardan dolayı bu bölgenin daha cazip bir hüviyete ulaşacak olması nedeniyle bizlerde yaşanan bu değişimi göz önünde bulundurup yatırımlarımızı planlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Fiziksel ve sosyal yatırımlar, açılan yollar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte okullar ve yeni işyerlerinin açılmasıyla bu bölgemiz daha hareketli ve canlı bir görüntüye kavuşacak.Melekbaba ve çevre mahallelerimiz bu değişimle birlikte değerini daha da artıracaktır. Yatay mimariye örnek gösterilecek tasarıma ve mimari yapıya sahip konutlar diğer konutlaşma alanlarına örnek gösterilecek kalitede hizmete sunulacaktır. Melekbaba, şehrimizin yeni cazibesi merkezi, yeni yaşam alanı olacaktır. Yeşilyurt'un dört bir tarafı bu ve benzeri tüm yatırımlarla daha değerli hale gelmeye ve güzelleşmeye devam edecektir. Bizim temel önceliğimiz, tüm bölgelerimize ulaşımı daha konforlu hale getirmek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde evine ve işine gitmesi, kaliteli bir hayat sürmesidir. Belirlediğimiz bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Melekbaba'da hizmete girecek olan konutlar ve spor yatırımlarının gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, TOKİ ve AFAD Yetkililerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ile katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesine Melekbaba'da hizmete sunulacak dev yatırımlara verdiği desteklerden dolayıteşekkürlerini sunan Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise, " Bugün gerçekten çok sevinçliyiz, mahallemize çok kıymetli yatırımlar kazandırılıyor. Deprem Konutları ve Gençlik Merkezimizin bulunduğu bölgedeki alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere yolların açılması noktasında ilk günden beri imkanlar dahilinde kısa, orta ve uzun vadede Yeşilyurt Belediyemiz her türlü hizmeti yapıyor. Yeşilyurt Belediye ekiplerimiz yolları açıyor, stabilizesini seriyor, asfaltını yapıyor, sonuçta da güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bölgemize yapılan tüm yatırımlarda emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Buradaki yolların açılmasında ve diğer hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine ayrıca teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

TOKİ Konutları, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Melekbaba, Yeni Cazibe Merkezi Olacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı 11:26 Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 11:17 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı" sözlerine cevap
Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı 11:11 Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi 11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor 10:45 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor
Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak 10:28 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor 10:17 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor

Son Dakika Haberleri
11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak
11:28 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı
11:27 MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var
11:17 Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi
11:11 Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi
10:40 Güven Yalçın, performansı ile mest etti! İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi
10:38 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor
10:27 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak
GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı         
11:29
MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var         
11:27
Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi         
11:18
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi         
11:11
Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:09
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi         
10:52
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti         
10:38
Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek         
10:23
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 11:41:09. #1.11#
SON DAKİKA: "Melekbaba, Yeni Cazibe Merkezi Olacak" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement