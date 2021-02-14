Melih Gökçek: Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz, neden korktu ki? - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun kendisini engellediğini söyledi.
Ekran görüntüsü paylaşan Gökçek, " Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?" ifadesini kullandı.
4 milyondan fazla takipçisi olan Melih Gökçek, 1994'te başladığı Ankara Büyükşehir Başkanlığı görevini 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle bırakmıştı.
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