Melih Gökçek: Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz, neden korktu ki? - Son Dakika

Melih Gökçek: Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz, neden korktu ki?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini Twitter'dan engellediğini söyleyerek "Beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun kendisini engellediğini söyledi. "BENİ ENGELLEDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?" Ekran görüntüsü paylaşan Gökçek, " Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?" ifadesini kullandı. GÖKÇEK 2017'DE GÖREVİ BIRAKMIŞTI 4 milyondan fazla takipçisi olan Melih Gökçek, 1994'te başladığı Ankara Büyükşehir Başkanlığı görevini 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle bırakmıştı.

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