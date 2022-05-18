Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek - Son Dakika
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Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek

18.05.2022 21:40

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk olduğu canlı yayında yine Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Elinde belgelerin bulunduğunu belirten Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

Son dönemde yapılan bütün anketlerde Millet İttifakı'nın bir numaralı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'in gündeminden düşmüyor.

GÖKÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek'ten Yavaş için dikkat çeken bir iddia geldi.

"ELİMDE BELGELER VAR, YAVAŞ'IN SİYASİ HAYATI BİTECEK"

Elinde belgeler bulunduğunu öne süren Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

"YAVAŞ'IN YALAN SÖYLEDİĞİNİ KENDİ SESİNDEN İSPAT EDECEĞİM"

Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.

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Millet İttifakı, Melih Gökçek, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek - Son Dakika
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