Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi Besk Sözünü Tuttu

Melikgazi Belediyesi Besk Sözünü Tuttu

1 saat önce

2018-2019 Sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında Samsun deplasmanından mağlup dönen Melikgazi Belediyespor bu hafta evinde Malatya ekibini ağırladı.

Melikgazi Belediyesi Besk Sözünü Tuttu, System.String[]
2018-2019 Sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında Samsun deplasmanından mağlup dönen Melikgazi Belediyespor bu hafta evinde Malatya ekibini ağırladı.

Maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü elden bırakmayan Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı, 60-32'lik farklı bir galibiyete imza attı. Maçın Ardından konuşan Kulüp Başkanı Faruk Şahin, geçen hafta alınan yenilginin izlerini çabuk attıklarını söyledi. Şahin, " Bu hafta Malatya ekibine ev sahipliği yaptık. Maçın başından sonuna kadar üstün performans gösteren sporcularımızı tebrik ediyorum. Böylece geçen hafta sayın Başkanımız Dr Memduh Büyükkılıç'a verdiğimiz galibiyet sözünü yerine getirdik. Bundan sonra da aynı prensip ile yola devam edeceğiz. Ayrıca maçımızı izlemeye gelen Melikgazi Belediyesi Başkan adayı Sema Karaoglu'na ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

basketbol, Malatya, Melikgazi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi 25 Şubat'ta Oynanacak

Rıza Kayaalp, Gözünü Yeniden Avrupa'nın Zirvesine Dikti Alex de Souza: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a Karşı Hiçbir Kötü Düşüncem Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:06:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi Besk Sözünü Tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]