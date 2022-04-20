Melikgazi Belediyesi yetim çocuklara bisiklet hediye etti - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi yetim çocuklara bisiklet hediye etti

20.04.2022 16:39
Melikgazi Belediyesi yetim çocuklara bisiklet hediye etti

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, Çanakkale şehitlerinin anıldığı tiyatro oyununda rol alan yetim çocuklara bisiklet hediye etti.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, Çanakkale şehitlerinin anıldığı tiyatro oyununda rol alan yetim çocuklara bisiklet hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İHH, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar tiyatro oyunu sahnelemişti.

Oyunu izleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sahne alan yetim çocuklara bisiklet hediye edeceği sözü vermişti.

Palancıoğlu, hediye tesliminde, "Bugün sözümüzü tuttuk. O tiyatroda oynayan yetim evlatlarımıza bisiklet hediye ettik. Yetim yavrularımız gülerse dünya güler. Hepimiz görüyoruz, çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyor. Onların mutluluğu her şeye değer, onların duası, mutluluğu bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

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Melikgazi Belediyesi, Çanakkale, Bisiklet, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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