Melikgazi Belediyespor - Halkbank: 3-1

ERKEKLER 1'inci Ligi A Grubu'nda 4'üncü hafta oynanması gereken ancak Halkbank takımında koronavirüs testi pozitif çıkan sporcular olması nedeniyle ertelenen müsabaka bugün oynandı. Sahasında Halkbank'ı konuk eden Melikgazi Belediyespor sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.SALON: AtatürkHAKEMLER: Cihan Demir, Veysel AlışMELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Berk Seray, Ali Shahbazi, Ömer Uygur, İsa Aydoğdu, Yiğit Korkut (L) ( Mustafa Atakan, Davut Şahin, Görkem Özgür, Mehmet Can, Hakan Sabunluoğlu)HALKBANK: Mustafa Salçuk, Doğukan Kuyucu, Burak Seçilmiş, Batuhan Aydın, Murat Fatih, Berkay Yavuz, Ömer Burak (L) (Murat Çiloğulları, Abdurrahman Tolgahan, Mehmet Oktar, Metin Teközgen, Batın Yiğit, Arda YeşildağSETLER: 25-17, 28-30, 25-16, 25-17SÜRE: 101 Dakika (21-33-24-23)
- Kaynak: DHA
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