Kayseri'de "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başvuruları bitti - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi ile Kayseri Mimarlar Odasının düzenlediği "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başvuruları sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmanın sonuçları, 9 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yarışmaya yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz 'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması' başvurularını bugün tamamladık. Yoğun katılımın olduğu bir yarışma süreci yaşadık. Sonuçları 9 Kasım'da açıklayarak şehrimize güzel bir farklılık sağlayacağız. Türkiye genelindeki birçok mimar arkadaşımızın katıldığı bu yarışma kamusal alana yeni bir tanım kazandırma, kente güzel bir farkındalık oluşturma açısından güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Şimdiden tüm katılımcılarımıza hayırlı olsun."