Melis Sezen: Dönem dizilerini çok seviyorum

Oyuncu, "Dönemine göre çok aydın fikirli bir kızı canlandırıyorum. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini söylüyor. O çok cesur ve tam bir cumhuriyet kadını" dedi. Oyuncu, dönem filmlerini ve dizilerini her zaman sevdiğini söyledi ve ekledi: "Teknoloji daha günümüzdeki kadar gelişmemişken, 1920'lerdeki duygular öyle saf, öyle temiz, öyle güçlü ki onları yaşamak paha biçilemez."