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Melis Sezen: Dönem dizilerini çok seviyorum
6 saat önce
Oyuncu, "Dönemine göre çok aydın fikirli bir kızı canlandırıyorum.
Oyuncu, "Dönemine göre çok aydın fikirli bir kızı canlandırıyorum. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini söylüyor. O çok cesur ve tam bir cumhuriyet kadını" dedi. Oyuncu, dönem filmlerini ve dizilerini her zaman sevdiğini söyledi ve ekledi: "Teknoloji daha günümüzdeki kadar gelişmemişken, 1920'lerdeki duygular öyle saf, öyle temiz, öyle güçlü ki onları yaşamak paha biçilemez."
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:45
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