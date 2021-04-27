Melisa Döngel: Çok küfür yedim - Son Dakika

Melisa Döngel: Çok küfür yedim

27.04.2021 08:27
Melisa Döngel: Çok küfür yedim, System.String[]

Kanal D'nin iddialı dizisi "Sadakatsiz"de Emir Taro Tekin'in hayat verdiği Selçuk'un annesi Hicran'ın gençliğini canlandıran Döngel, "Dizide oğlumu bir başkasının yanına bırakıp gidiyorum.

Kanal D'nin iddialı dizisi "Sadakatsiz"de Emir Taro Tekin'in hayat verdiği Selçuk'un annesi Hicran'ın gençliğini canlandıran Döngel, "Dizide oğlumu bir başkasının yanına bırakıp gidiyorum. Sette bu sahneyi canlandırırken nasıl ağladım bir bilseniz" dedi.

Dizi takipçilerinden kötü tepkiler aldığını da itiraf eden genç oyuncu, "Herkes bana küfür ediyor zaten" diye konuştu. Döngel, beyazperdede Uraz Kaygılaroğlu ile partner olmak istediğini açıkladı: "Uraz Kaygılaroğlu ile dram oynamak, buram buram ağlamak isterim."

Melisa Döngel kalbinin boş olduğunu söyledi: "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok şaşırıyorum."

Melisa Döngel: Çok küfür yedim

Melisa Döngel, sadakatsiz, Kanal D, Selçuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Melisa Döngel: Çok küfür yedim - Son Dakika Magazin


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