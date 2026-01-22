Meloni Barış Kurulu'na Katılamayacak - Son Dakika
Meloni Barış Kurulu'na Katılamayacak

22.01.2026 01:16
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılma konusunda, kurulun tüzüğüyle kendi anayasaları arasında tespit ettikleri uyumsuzluk nedeniyle bugün için öngörülen törende imza atamayacaklarını, daha fazla zamana...

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılma konusunda, kurulun tüzüğüyle kendi anayasaları arasında tespit ettikleri uyumsuzluk nedeniyle bugün için öngörülen törende imza atamayacaklarını, daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İtalyan devlet televizyonu RAI 1'de akşam saatlerinde yayımlanan "Porta a Porta" programına katılan Meloni, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan Barış Kurulu için davet aldıklarını 18 Ocak'ta açıklayan Meloni, İtalya'nın bu kurula katılma konusundaki tutumunun açık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz açığız, müsaitiz ve ilgiliyiz. En az iki nedenle. Birincisi İtalya, Orta Doğu barış planının hayata geçirilmesinde ve iki devletli perspektifin inşasında benzersiz bir rol oynayabilir. Ayrıca genel olarak, ister İtalya ister Avrupa olsun, ilginç olan böyle bir organın dışında kalmayı akıllıca bir tercih olarak görmem."

Meloni, bunlara karşın kendilerinin bu kurula katılmalarında anayasalarından kaynaklı bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan anayasa ile bir uyumluluk sorunu var çünkü tüzüğün incelenmesinden sonra bazı unsurların anayasamızla uyumsuz olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle yarın (bugün) kesin olarak imza atmamız mümkün değil ancak zamana ihtiyacımız var, yapılması gereken bir çalışma var. Fakat benim tutumum açık olmaya devam ediyor."

Başbakan Meloni, bu hususta İtalyan Anayasası'nın 11. maddesine işaret ederek, "Bu madde, bizim egemenliğimizin bir kısmını ancak devletler arasında eşit şartlarda devretmemize olanak tanıyor. Bu, söz konusu Barış Kurulu tüzüğündeki bazı maddelerle uyumsuz olabilir." ifadelerini kullandı.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletlerin (BM) yerini alabileceğine ilişkin bazı şüpheler içeren yorumlar da okuduğunu aktaran Meloni, buna inanmadığını vurguladı ve bu kurulun, BM kararı doğrultusunda oluşturulduğunu anımsadığını dile getirdi.

Bu arada, İtalyan basınında dün gün boyu İtalya'nın Barış Kurulu'na katılmasında ilgili anayasa maddesinin sorun teşkil edebileceği konusu yer almıştı.

Meloni'nin liderlik ettiği sağ koalisyon iktidarını oluşturan partilerin de bazı çekinceleri olabileceği ifade edilirken, muhalefetteki sol partiler ise Başbakan'a bu kurula katılmayı reddetmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan Başbakan Meloni, akşam saatlerinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın 1 Şubat'ta bazı Avrupa ülkelerine uygulanması planlanan gümrük vergilerinin askıya alınması kararını memnuniyetle karşılıyorum. İtalya'nın her zaman savunduğu gibi, müttefik ülkeler arasında diyaloğu geliştirmeye devam etmek esastır." ifadelerini kullandı.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

