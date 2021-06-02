MEMLEKET PARTİSİ'Nİ KURAN MUHARREM İNCE, MEMLEKETİ YALOVA'YA GELDİ - Son Dakika

MEMLEKET PARTİSİ'Nİ KURAN MUHARREM İNCE, MEMLEKETİ YALOVA'YA GELDİ

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partinin kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra ilk kez geldiği Yalova'da şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partinin kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra ilk kez geldiği Yalova'da şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisini kurduktan sonra ilk kez memleketi Yalova'ya geldi. İnce, çok sayıda partili tarafından Yalova- Kocaeli il sınırında karşılandı. Kendisini karşılayan partililerle birlikte konvoy halinde merkeze gelen İnce, Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve İl Başkanı Ertan Şener ile kent merkezini otobüsle dolaştı. Vatandaşlarla selamlaşan İnce, ardından Elmalık Köyü'ndeki evine geçti.

'2022'NİN MART'INDAN SONRA HER AN SEÇİM OLABİLİR'

Yalova'da büyük bir coşkuyla karşılandıktan sonra konvoyla Elmalık Köyü'ndeki evine geçen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin erken seçim beklentisinin olup olmadığı sorusunu cevaplayan İnce, "Biz şu anda muhalefet partisiyiz, şimdilik muhalefet partisiyiz. Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik olarak, beyin olarak, zihin olarak hazırız. Cumhuriyet tarihinde partinin kurulduğu gün 41 ilde örgütlenmesini yapan herhalde ikinci bir parti yoktur ama yasalara göre seçime katılabilmemiz için bir müddet daha kongremizi tamamlamamız lazım. Parlamentoda var olan partilere de şunu sesleniyorum. Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçim, yani ben 2022'nin martından sonra her an seçim olabileceğini ön görüyorum bu benim düşüncem." dedi.

'ARTIK BİR SEÇENEĞİNİZ VAR'

Oy verdiği partilere alternatifi olmadığını düşünen seçmenlere de seslenen İnce, "20, 19 yıldır AK Parti oy verip bugün memleketin gidişatından kaygı duyan beğenmeyen ama başka partilere de eli gitmeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Tam Memleket Partisi size göre buyurun, gelin. AK Parti'ye oy vermeyip CHP'yi beğenmeyip ne yapayım, CHP'den başka yere oy veremiyorum deyip kerhen CHP'ye oy verenler onlara sesleniyorum. Artık bir seçeneğiz var. Memleket Partisi tam size göre. CHP'yi beğenmeyip ne yapalım İYİ Parti'ye verelim bari diyenlere sesleniyorum. Muharrem İnce'nin yanı Memleket Partisi'nin yanı size çok yakışır. Ülkücülere sesleniyorum, MHP'ye oy veren Ülkücülere sesleniyorum. AKP'nin peşine takılmaktan hoşlanmıyorsanız, yerli bir adam arıyorsanız Muharrem İnce burada, Memleket Partisi burada buyurun size de buyurun diyorum. Terörle arasına mesafe koyup geçmişte HDP'ye oy verip bunlar bir arpa boyu büyümüzler, Türkiye Partisi olma gibi bir dertleri yok diyorsanız Memleket Partisi tam size göre. Onları da memleket partisine bekliyorum. Mevcut siyasi partileri beğenmeyip sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza sesleniyorum. Memleket Partisi tam siz göre diyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Muhalefet, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEMLEKET PARTİSİ'Nİ KURAN MUHARREM İNCE, MEMLEKETİ YALOVA'YA GELDİ - Son Dakika
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