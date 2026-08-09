Memur emeklilerini heyecanlandıran gelişme! Gözler AYM\'nin kararında

Memurlara 2023 yılında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in bireysel başvurusunu daha önce açılan dosyayla birleştirdi. Başvurunun kabul edilmesi halinde aylıklarda bugünkü karşılığıyla yaklaşık 25 bin liralık artış olabileceği, geçmişe dönük farkın ise kişi başına 1 milyon liraya yaklaşabileceği öne sürüldü.

AYM DOSYALARI BİRLEŞTİRDİ

Sözcü'nün haberine göre Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in yaptığı bireysel başvuruyu, daha önce açılan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirdi.

Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, esas incelemenin ilk dosya üzerinden devam edeceğini belirtti. Gündoğan, dosyaların birleştirilmesinin AYM'nin nihai kararını yakın zamanda açıklayabileceğine işaret ettiğini savundu.

SEYYANEN ZAM EMEKLİLERE YANSITILMADI

Hukuki sürecin temelini, 2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine uygulanmaması oluşturuyor.

Gündoğan, memurlar ile memur emeklilerinin aynı mevzuata tabi olduğunu ve geçmiş dönemlerde yapılan zamların her iki gruba birlikte yansıtıldığını belirtti.

AYLIKLARDA 25 BİN LİRALIK ARTIŞ İDDİASI

Gündoğan, AYM'nin başvuruyu kabul etmesi durumunda memur emeklilerinin aylıklarında bugünkü karşılığıyla yaklaşık 25 bin liralık seyyanen artış yapılabileceğini öne sürdü.

Temmuz 2023'ten bu yana oluşan farkların da hesaplamaya dahil edilmesi durumunda kişi başına geçmişe dönük ödemenin 1 milyon liraya yaklaşabileceğini ifade etti.

Ancak söz konusu rakamlar kesinleşmiş bir ödeme veya zam kararını değil, başvuruyu yapan tarafın hesaplama ve beklentisini ifade ediyor. Sürece ilişkin nihai kararı Anayasa Mahkemesi verecek.

DİĞER EMEKLİLERİ KAPSAMIYOR

Başvuru yalnızca memur emeklilerini kapsıyor. Bu nedenle AYM'den başvuruyu kabul eden bir karar çıkması halinde bunun işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine doğrudan uygulanmayacağı belirtiliyor.

1 MİLYON İMZA AYM'YE SUNULDU

Çilesiz, başvurunun daha hızlı görüşülmesi amacıyla daha önce bir imza kampanyası başlatmıştı. Avukat Ali Erdem Gündoğan, kampanya kapsamında yaklaşık 1 milyon imzanın Anayasa Mahkemesi'ne teslim edildiğini söyledi. Gündoğan, memur emeklilerinin mevcut aylıklarıyla geçinmekte zorlandığını belirterek AYM'nin kararını kısa sürede açıklamasını beklediklerini ifade etti.