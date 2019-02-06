Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Üyelerinden, Başkan Akçadurak'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Memur-Sen Üyelerinden, Başkan Akçadurak'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

16 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Memur-Sen üyeleri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Üyelerinden, Başkan Akçadurak'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde Memur-Sen üyeleri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gediz Memur-sen Üyeleri, Gediz Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Gediz Belediye Başkan Adayı olan Muharrem Akçadurak'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, Başkan Akçadurak'a çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar dileyerek kitap setinden oluşan hediye takdiminde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemize olan bağlılığımız hizmet anlayışımız doğrultusunda AK Belediyecilik farkını da ortaya koyarak gece gündüz demeden tüm inanç ve gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Gediz Memur-sen Üyelerimizin yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Kütahya, Gediz, Memur Sen, Yaşam
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