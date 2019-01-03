Son Dakika Haberleri: Memur ve Emeklilerin Zam Oranı Belli Oldu

Memur ve Emeklilerin Zam Oranı Belli Oldu

1 saat önce

Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu.

Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre, işçi ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 oranında zam alacak. Memur ve emeklileri de yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Memur, Güncel
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