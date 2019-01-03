Memur ve Emeklilerin Zam Oranı Belli Oldu
1 saat önce
Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu.
Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre, işçi ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 oranında zam alacak. Memur
ve emeklileri de yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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