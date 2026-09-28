Memura ekspertiz 5 bin TL: İndirimden kimler yararlanabilir?

İkinci el araç almayı planlayan kamu çalışanları için ekspertiz ücretinde dikkat çeken indirim uygulaması başlatıldı. Yavuzlar Oto Ekspertiz bünyesinde sunulan kampanya kapsamında Full Ekspertiz hizmeti, yıl sonuna kadar KDV dahil 5 bin TL'den yaptırılabilecek.

İkinci el otomobil piyasasında araç alımından önce ekspertiz yaptırmak isteyen kamu çalışanları için yeni bir fiyat uygulaması hayata geçirildi. Yavuzlar Oto Ekspertiz tarafından sunulan kampanya kapsamında, sektörde 17 bin TL'ye kadar fiyatlandırılabilen Full Ekspertiz hizmeti KDV dahil 5 bin TL'ye gerçekleştirilecek.

Uygulamadan kimlerin yararlanabileceği, hangi belgelerin gerektiği ve ekspertiz kapsamında hangi kontrollerin yapıldığı da belli oldu.

KİMLER İNDİRİMDEN YARARLANABİLİYOR?

Kampanya; memurların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensuplarını, sağlık çalışanlarını, öğretmenleri ve öğretim üyelerini kapsıyor. SGK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan kamu emeklileri ile asgari ücretle çalışanlar da indirimli ekspertiz hizmetinden yararlanabiliyor.

FULL EKSPERTİZ 5 BİN TL

Kampanya kapsamında Full Ekspertiz hizmetinin fiyatı KDV dahil 5 bin TL olarak uygulanıyor. Aynı kapsamda verilen ekspertiz hizmetlerinin sektörde 17 bin TL'ye kadar ücretlendirilebildiği belirtiliyor.

ARAÇTA HANGİ KONTROLLER YAPILIYOR?

Full Ekspertiz kapsamında aracın başta motor olmak üzere kaporta ve boya durumu, alt takım ve elektronik sistemleri inceleniyor. Ayrıca araçtaki hava yastıklarının fiziki kontrolleri de gerçekleştiriliyor.

Yapılan incelemelerin ardından araçla ilgili tespitler rapor haline getiriliyor.

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

İndirimden yararlanmak isteyenlerin kamu çalışanı veya ilgili meslek grubunda olduğunu gösteren bir belge sunması gerekiyor. Bu kapsamda kurum kimliği, çalışan belgesi veya emekli kartı kabul ediliyor.

RAPOR NOTERDE GEÇERLİ

Ekspertiz işlemleri TSE belgeli istasyonlarda gerçekleştiriliyor. Düzenlenen ekspertiz raporunun noter işlemlerinde ve araç alım-satım sözleşmesinde geçerli olduğu belirtiliyor.

YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Kamu çalışanlarına yönelik indirimli ekspertiz uygulamasının yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin önceden randevu oluşturması gerekiyor.

Randevu ve istasyon bilgilerine şirketin internet sitesi üzerinden ulaşılabilirken, randevu sırasında kamu çalışanı olunduğunun belirtilmesi yeterli oluyor.

Yavuzlar Oto Ekspertiz Kurucusu Yavuzhan Kaygusuz, uygulamanın amacını, "Kamu çalışanlarımızın ikinci el araç alırken kontrolü pahalı diye atlamasını istemedik" sözleriyle ifade etti.