Memurların yüzde 72,63'ü sendikalı - Son Dakika
Üye Girişi

Memurların yüzde 72,63'ü sendikalı

02.07.2022 16:24
Memurların yüzde 72,63'ü sendikalı

Türkiye'de 2 milyon 746 bin 681 memurdan 1 milyon 994 bin 845'inin sendika üyeliği bulunuyor.

Türkiye'de 2 milyon 746 bin 681 memurdan 1 milyon 994 bin 845'inin sendika üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, 2 milyon 746 bin 681 memurdan, yüzde 72,63'üne karşılık gelen 1 milyon 994 bin 845'inin memur sendikalarına üyeliği bulunuyor.

Memur-Sen üye sayısında ilk sırada

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 54 bin 642 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.

Memur-Sen'i 526 bin 684 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 150 bin 338 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.

Hizmet kollarındaki durum

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 1 milyon 256 bin 576 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.

Bu hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 429 bin 792, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk Eğitim-Sen) 251 bin 809, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim Sen) da 78 bin 304 üyesi bulunuyor.

680 bin 785 sendikalı memur sayısına sahip "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 265 bin 377, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının (Türk Sağlık-Sen) 122 bin 610, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) ise 25 bin 133 üyesi bulunuyor.

"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" hizmet kolunda ise 294 bin 141 sendikalı kamu görevlisi yer alıyor. Bu hizmet kolunda Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 90 bin 805, Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) 67 bin 381, Adalet Çalışanları Sendikası (Adalet Sen) 18 bin 332 üyeye sahip.

YORUMLAR
500
Denizli Doğal Gaz Dağıtım Firması Çalışanları, 'Sendikalı Oldukları' Gerekçesiyle İşten Çıkarıldı: 'E-Devletimizi Kontrol Etmek İstediler. Denizli Doğal Gaz Dağıtım Firması Çalışanları, 'Sendikalı Oldukları' Gerekçesiyle İşten Çıkarıldı: 'E-Devletimizi Kontrol Etmek İstediler. Son dakika haberleri... FATİH ERBAKAN: İŞÇİYE, MEMURA, EMEKLİYE YÜZDE 100 MAAŞ ZAMMI İLE İŞE BAŞLAYACAĞIZ Son dakika haberleri... FATİH ERBAKAN: İŞÇİYE, MEMURA, EMEKLİYE YÜZDE 100 MAAŞ ZAMMI İLE İŞE BAŞLAYACAĞIZ Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memurların yüzde 72,63'ü sendikalı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 16:28:37. #1.11#
SON DAKİKA: Memurların yüzde 72,63'ü sendikalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement