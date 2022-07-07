Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

07.07.2022 13:15
Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir'in Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray'ın Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin...

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir'in Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray'ın Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak, görevlerinden uzaklaştırıldı.

Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu'nca inceleme yapıldı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma yürütüldü. İnceleme ve soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç, rüşvet aldığı ve haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Kayalar ve Güleç, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında Kayalar ile Güleç'in, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.Ayrıca Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı suçlamasıyla hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bunun üzerine Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Kayalar, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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