Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (3) - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (3)

07.07.2022 15:56
Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (3)

AVUKAT AYDIN: KARAR SİYASİİçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın avukatlığını üstelenen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Avukat Murat Aydın, DHA muhabirine açıklama yaptı.

AVUKAT AYDIN: KARAR SİYASİ

İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın avukatlığını üstelenen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Avukat Murat Aydın, DHA muhabirine açıklama yaptı. Verilen kararın hukuki dayanağının olmadığını, siyasi olduğunu savunan Aydın, "Gerekçe olarak tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi gibi gerekçeler sunulmuş. Bu soruşturma 8 aydır devam ediyor ve artık tamamlanma aşamasında. Toplanabilecek tüm deliller toplandı, dinelebilecek tüm tanıklar dinlendi. Soruşturmanın başlarında böyle bir karar verilseydi, bunun bir anlamı belki olabilirdi ancak artık nihayete eren bir soruşturma söz konusu. Bu, kararın siyasi olduğunu ortaya koyuyor. Kaldı ki dosyada tutuklanan kimse yok. Dahası, adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler tutuklama talebiyle de sevk edilmedi. Hukuki açıdan bir sonuç elde edemeyeceklerini anlayınca siyasi olarak böyle bir karar aldılar" dedi.Davut CAN/ İZMİR,


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Görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Kayalar'dan ilk yorum: Gerekçesini bilmiyorum Görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Kayalar'dan ilk yorum: Gerekçesini bilmiyorum Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (3) - Son Dakika

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