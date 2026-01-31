Menderes'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menderes'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Menderes\'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu
31.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Menderes'te sağlık yağışlar, Gümüldür'de su baskınlarına ve tarım alanlarının su dolmasına yol açtı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, sağanak bazı noktalarda etkili oldu. Gümüldür Mahallesi'nde dağdan akan yağmur suları tarım arazilerine doldu, bazı evlerde su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yağmur uyarısının ardından, saat 11.00'de kent genelinde yağış başladı. Aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Seferihisar'ın Gümüldür Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Dağdan inen yağmur suları, bölgedeki bazı mahallelerde cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı evlerde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Tarım arazileri de suyla doldu. Yağmurun etkisini yitirmesiyle Gümüldür'de sularda çekilmeye başladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gümüldür, Güncel, Tarım, İzmir, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul’da kaza yaptı Yaralılar var Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
TFF’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda patlama
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:20
Fuhuş operasyonunda kirli çark Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı
Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 15:12:20. #7.11#
SON DAKİKA: Menderes'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.