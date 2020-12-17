Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi - Son Dakika

Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi

17.12.2020 14:25
Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi, System.String[]

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından, yerine yapılan başkanvekilliği seçimi ile ilgili yapılan itirazlar sonrasında İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından, yerine yapılan başkanvekilliği seçimi ile ilgili yapılan itirazlar sonrasında İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Dört turda yapılan seçimde eşitliğin bozulamaması sebebiyle kura çekiminin ardından CHP'li Deniz Karakurt'un başkanvekili seçilmişti. AK Partili meclis üyesi Aydın Pehlivan, konuyu mahkemeye taşıyarak seçimin iptalini istedi. Pehlivan, yasa gereği oylamanın açık ve şeffaf kutuda değil kapalı torbada yapılması şartının ihlal edilmesini gerekçe göstererek seçimin kura kısmının "yürütmesinin durdurulması" istemiyle dava açtı. Menemen Belediyesi de talep üzerine seçim gününe ilişkin tutanaklar, zarf, oy pusulaları ve kamera kayıtlarını İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne iletti. Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, kura çekiminin torba yerine şeffaf bir fanusta yapılması sebebiyle gizli oylama kuralına uyulmadığı ve kuranın kapalı bir torbada yapılmadığı gerekçeleri ile yürütmeyi durdurma kararı aldı.

(Ayhan Ederoğlu/İHA)

Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Serdar Aksoy, Menemen, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Alibaba'nın yüz tanıma sisteminde 'Uygur Türklerini tanımlayan kod' bulunduğu iddia edildi İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz
IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı         
14:52
Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek         
14:25
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 15:07:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei