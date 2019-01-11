Son Dakika Haberleri: Menemen'de Mert Gidici

Menemen'de Mert Gidici

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Menemenspor'da stoper Mert Kula'nın Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Sarıyer'le prensipte anlaştığı iddia edildi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Menemenspor'da stoper Mert Kula'nın Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Sarıyer'le prensipte anlaştığı iddia edildi. Kasımpaşa'da profesyonel olan Mert'in, önceki sezon kiralık olarak formasını giydiği Sarıyer'e dönmek üzere olduğu bildirildi. Son 1.5 sezonda sarı-lacivertli formayı terleten 24 yaşındaki defans oyuncusu bu sezonun ilk yarısında 12 maçta görev alırken 1 de gol atmayı başardı.

İzmir temsilcisi ara transfer döneminde Deniz Ataç'ı bonservis bedeli karşılığı, Samet Günhan'ı kiralık olarak Balıkesir Baltok'a gönderip, Vedat Erçin'i ise Fatsa Belediyespor'a kiralık olarak yolladı. Menemen ekibi dış transferde Gümüşhanespor'dan forvet Hüseyin Çolak, Gazişehir Gaziantep'ten orta saha oyuncusu Mahmut Bilir, Zonguldak Kömürspor'dan sol bek Ercan Coşkun ve Bakspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile anlaşma sağladı. - Menemen

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:09 Kaynak: DHA

Menemen, Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Mert Kula, Spor
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