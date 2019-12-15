Menemen gümbür gümbür!

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.



TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde EG Menemenspor, Adanaspor'un konuğu oldu. Maça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikada Hüseyin Çolak ile 1-0 öne geçerken bu golden 8 dakika sonra Mehmet Boztepe ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı üstünlükle kapayan İzmir ekibi, Adanasporlu Utku Sen'in 60. dakikadaki golüyle farkın 1'e düşmesine engel olamadı. 79. dakikada Adanaspor'da Roni'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalması sonrası rahatlayan Menemenspor, 90. dakikada tekrar sahneye çıkan Hüseyin Çolak ile maçın skorunu belirledi.



Deplasman fatihi Menemen



Ligde ilk 6 haftada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Menemenspor, bu maçlardan sonra sahaya çıktığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. Menemenspor ayrıca ligde oynadığı 8 deplasman maçından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak deplasmanda en fazla puan toplayan takım unvanına sahip oldu. Deplasmanda 17 puan toplayan sarı-lacivertliler, iç sahada ise Fatih Karagümrük ile beraber 8 puanla en az puan toplayan takım oldu.



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