Menemenspor'da Samed Ali'ye gün doğdu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da, devre arasında transfer edilip yedek kulübesine mahkum olan golcü Samed Ali Kaya'ya gün doğdu. Sarı-lacivertlilerde forvetler Hüseyin Çolak'ın kadro dışı bırakılıp, Ali Özgün'le de yolların ayrılmasının ardından elde sadece Samed Ali kaldı.

Menemenspor'da 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de 24 gol atarak müthiş bir performans sergileyen, ardınan Süper Lig'de Göztepe'nin yolunu tutan 24 yaşındaki futbolcu, çeşitli kulüplerde kiralık oynayıp bu sezonun devre arasında sarı-lacivertlilere döndü. Ancak 6 karşılaşmada sadece bir kez 11'de sahaya çıkan Samed Ali 1 gol atsa da istediği süreyi alamadı. Hüseyin ve Ali Özgün'ün gidişiyle teknik direktör Cenk Laleci ise Samed Ali'ye sarıldı. Kalan 6 haftada ileri uçta Samed Ali'yi kullanacak Laleci, "Samed Ali kendini kanıtlamış bir oyuncu. Menemenspor'a çok büyük katkıları oldu. Bu sezon çok fazla süre alamasa da bizim için oldukça önemli bir isim. Kendisine güvenimiz tam" diye konuştu.Cenk Laleci'nin Samed Ali ile birlikte Nijeryalı Sikiru'ya da ileri uçta şans vermesi bekleniyor.