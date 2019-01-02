Menemenspor'dan Kanat Takviyesi
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Menemen Belediyespor, aynı grupta yer alan BAK Spor'dan sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Menemen Belediyespor
, aynı grupta yer alan BAK Spor'dan sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Sezon ortasında isim değişikliğine gidip Bugsaşspor
olan adını Bak Spor olarak değiştiren Başkent ekibinde ilk yarıda 17 karşılaşmada görev alan Mustafa, 5 kez rakip fileleri sarstı. Fenerbahçe
ve Medipol Başakşehir
altyapılarında oynadıktan sonra Karacabey
Birlikspor'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu Beylerbeyispor'da da görev aldı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:19 Kaynak: DHA
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