Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan Kanat Takviyesi

Menemenspor'dan Kanat Takviyesi

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Menemen Belediyespor, aynı grupta yer alan BAK Spor'dan sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Menemenspor'dan Kanat Takviyesi, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Menemen Belediyespor, aynı grupta yer alan BAK Spor'dan sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Sezon ortasında isim değişikliğine gidip Bugsaşspor olan adını Bak Spor olarak değiştiren Başkent ekibinde ilk yarıda 17 karşılaşmada görev alan Mustafa, 5 kez rakip fileleri sarstı. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir altyapılarında oynadıktan sonra Karacabey Birlikspor'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu Beylerbeyispor'da da görev aldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:19 Kaynak: DHA

Spor
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