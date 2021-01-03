Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu - Son Dakika

Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu

03.01.2021 20:16
Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu, System.String[]

Kayserispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın 8. dakikasında siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Beşiktaşlı Mensah'ın vuruşunu Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar çıkarırken son 5 yılda ligde penaltı kurtaran en genç isim olan Alemdar'ın bu başarısı, sosyal medyada da gündem oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Josef de Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR odasıyla da görüşen Aydınus, penaltı kararını yeniden onayladı.

Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu

PENALTI KURTARAN EN GENÇ İSİM

Siyah-beyazlılarda topun başına Bernard Mensah geçti. Gana'lı futbolcunun penaltısında Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar topu köşeden kornere çeldi ve gol izni vermedi.

Başarısıyla sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olmayı başaran 18 yaşındaki kaleci, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran en genç isim oldu.

Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu

Spor Toto Süper Lig, Josef de Souza, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu - Son Dakika Spor


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