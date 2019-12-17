Menteşe'de 33 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menteşe'de 33 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı - Son Dakika

Menteşe'de 33 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, düzenlenen tören ile 33 gazi için 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih' töreni düzenlendi.

Menteşe'de 33 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, düzenlenen tören ile 33 gazi için 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih' töreni düzenlendi.


Menteşe Kaymakamlığı'nda gerçekleşen törene Muğla Vali Vekili Mehmet Suphi Olcay, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Emniyet İl Müdür Vekili Ahmet Turunç, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Askerlik Şube Başkanı Tuğran Akarsu, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş ile Kıbrıs gazileri ve yakınları katıldı. Törende Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mürsel Özata, Kıbrıs'ın önemi ve Kıbrıs barış harekatı hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi.


Törende konuşan Muğla Vali Vekili Mehmet Suphi Olcay, "Bu güzel toprakları elde etmek ve tutmakta kolay olmuyor. Bunun için kan dökülmesi, savaşılması, mücadele edilmesi, gayret gösterilmesi gerekiyor her alanda. Hem askeri anlamda hem de ekonomik anlamda çok fazla çalışmak gerekiyor. Sizler ne mutlu ki bununla ilgili görevlerinizi Kıbrıs'ta fazlasıyla yaptınız. Gecikmeli olsada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin onurlandırması ile beratlarınıza bugün itibari ile kavuşmuş olacaksınız. Bayrağımızı bulunduğu yerde dik tutabilmek ve gölgesinde kalabilmek için şu dakikalarda sınır boylarımızda bundan 40-50 sene evvel yaptığımız gibi gene mücadele eden askerlerimiz var. Sizleri saygı, sevgi ve şükranla andığımız gibi şu anda mücadele veren arkadaşlarımızı saygıyla sevgiyle anıyoruz. Dualarımızın onlarla olduğunu bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından 33 Kıbrıs Gazisi 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı'nı Muğla protokolün elinden aldı.


Menteşe Kaymakamlığı'nda gerçekleşen tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUĞLA

Menteşe, Kıbrıs, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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