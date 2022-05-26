Meral Akşener'in esnaf ziyareti öncesi arbede - Son Dakika
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Meral Akşener'in esnaf ziyareti öncesi arbede

26.05.2022 19:40

Meral Akşener'in esnaf ziyareti öncesi arbede İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmitlilerle buluşma alanında arbede yaşandı.

Meral Akşener'in esnaf ziyareti öncesi arbede

KOCAELİ - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmitlilerle buluşma alanında arbede yaşandı.

Bir dizi ziyaret için Kocaeli'ye gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmitlilerle buluşma alanında arbede yaşandı. Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Akşener'in İzmit halkıyla buluşmak üzere aracıyla alana gelmek üzereyken bir otomobil hızlı şekilde geçti. Durum, Akşener'i bekleyen partililerin tepkisine sebep oldu. Otomobilin sürücüsü kontağı kapatınca, sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Bazı partililer otomobile vurdu. Otomobildekiler alanda görevli polisler tarafından tahliye edilerek uzaklaştırıldı. Ardından alanda arbede yaşandı. Olaylar yatıştıktan sonra Meral Akşener alana gelerek vatandaşlarla buluşmasını gerçekleştirip esnafa ziyaretlerde bulundu.

Meral Akşener'in esnaf ziyareti öncesi arbede
Meral Akşener'in esnaf ziyareti öncesi arbede
Meral Akşener'in esnaf ziyareti öncesi arbede
Meral Akşener'in esnaf ziyareti öncesi arbede
Meral Akşener'in esnaf ziyareti öncesi arbede

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Kaynak: İHA

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