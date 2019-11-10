Meram Belediyesi Gençlik Meclisi'nde genel kurul heyecanı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen genel kurul ile yeni başkan ve yönetim kurulu seçildi.



Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Genel kurula katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, bugün Türkiye'nin en önemli ihtiyacının ortaya somut şeyler koyabilmek olduğunu, gençlerden kendilerinin önüne konulan sayılara, fotoğraflara ve boş vaatlere itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Genç kelimesinin Farsçadan dilimize geçtiğini ve hazine anlamı taşıdığını kaydeden Özboyacı, "Bizim doğal gazımız petrolümüz yok. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Tabi son dönemde Türkiye bunu aşmak adına önemli yatırımlarda bulundu. Hidroelektrik santralleri, rüzgar tribünleri, güneş enerjisi santralleri hatta nükleer santrallerle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bizim yer altı zenginliğimiz az ama bir ülkenin en büyük doğal kaynağı, potansiyeli ve en büyük gücü, gençliğidir. 35 yaş altını genç kabul edersek bu ülkenin neredeyse yarısı gençtir ve bu gerçek bir hazinedir" diye konuştu.



"Gençlik faaliyetlerinde bulunmuş olmak benim için övünç kaynağı"



Gençlik faaliyetlerinde bulunmuş biri olmakla her zaman övündüğünü ve onur duyduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu faaliyetlerde bulunmanın hem insanın kendi vizyonu ve gelişimi hem de diğer gençlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli gördüğünü söyledi. Böylesi faaliyetlerde bulunmanın insan ufkunu da açtığını ve geleceği açısından önemli bir basamak teşkil ettiğine dikkat çeken Kavuş, "Büyükşehir Belediyesinde Kent Konseyi kurulma çalışmaları kanunla birlikte başladığında, ben de Büyükşehir Belediyesindeydim. Önce Kent Konseyi kuruldu, ardından Kadın ve Gençlik Meclisleri. O süreçte hem organizasyonları yapan hem de o süreci yöneten kişiydim. Şimdi de bu görevle kendi meclisimizi kuruyoruz. Bugün hepimizin ortak noktası şu ki, ilçemizde, şehrimizde okuyan, barınan gençlerin sosyal hayatını canlandırmak, ister Konyalı olsun ister olmasın bu şehirde onların hayatını kolaylaştırmak, topluma yararlı olmak ve yaşıtlarını faydalı işlerde buluşturmak arzusu. Bu hedef adına burada buluşan sizlere teşekkür ediyor, yeni seçilen başkanımız ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum" diye konuştu.



Gençlik Meclisi Kurucu Başkanı Mehmet Yolcu ise, Meram Gençlik Meclisinin logosuna dikkat çekti. Logoda Meram yıldızının etrafında buluşan gençler ve gençlerin etrafında oluşan Meram yıldızı bulunduğunu ifade eden Yolcu, "Bu logo, bizler Meramımız, şehrimiz ve ülkemiz için meramı olan gençleriz anlamı taşıyor. Bu vizyon ve düşüncelerle meclisimizin, gençlerimiz için ortaya konulacak bütün plan ve projelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



Daha sonra söz alan Büyükşehir Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel ise konuşmasında, "Konya'da 4 aktif Gençlik Meclisi bulunmaktadır. Bunlardan biri de Meram Gençlik Meclisimizdir. Gençlik Meclisleri şehirlerimizin enerji ve dinamizmi konusunda atan kalbidir. Konya bu noktada yaptığı girişimlerle tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Konya'da ki gençlik meclislerinde olan duyarlılık diğerlerinden çok daha iyidir."



Genel kurula, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, TÜGVA Konya Başkanı Veli Vural, Meram Gençlik Meclisi Kurucu Başkanı Mehmet Yolcu, Büyükşehir Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel, gençlik meclisi üyeleri ve gençler katıldı. - KONYA