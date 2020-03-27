Meram Belediyesi Muhacir Pazarı'nda önlemleri artırdı - Son Dakika
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Meram Belediyesi Muhacir Pazarı'nda önlemleri artırdı

6 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında en çok kullanılan Muhacir Pazarı'nda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Meram Belediyesi Muhacir Pazarı'nda önlemleri artırdı, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında en çok kullanılan Muhacir Pazarı'nda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Koronavirüsle mücadele kapsamında geniş yönlü çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi toplu alanların temizliğinden de en küçük taviz vermiyor. Bu çerçevede belediye, insanların en fazla kullanmak zorunda kaldıkları ve toplu bir şekilde bulundukları pazar yerleri için titiz bir çalışma yürütüyor. Meram'da bulunan tüm pazar yerleri Meram Belediyesi ekiplerince sık periyotlarda dezenfektasyonlarla temizleniyor.


"Muhacir Pazarı'na Cumartesi günü de gidebilirsiniz"


Konya'da en çok kullanılan pazarlardan biri olan Muhacir Pazarı'nda ve diğer semt pazarlarında dezenfekte çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş "Muhacir Pazarı, haftada iki gün kurulmasına rağmen pazar günleri daha çok tercih ediliyor. Bu durum da koronavirüs açısından risk teşkil ediyor. Ekiplerimiz, devletimiz tarafından alınan kuralları harfiyen yerine getirirken bu noktada hemşehrilerimize de önemli görev düşmektedir. Muhacir Pazarı'nda pazar günü oluşan yoğunluğu azaltmak için hemşehrilerimizin alışveriş için cumartesi gününü tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullanıdı.


"Hijyen kurallarına olağanüstü derecede dikkat etmeli"


Aslolanın tüm vatandaşların dışarıya çıkmadan kendilerini virüs tehlikesinden sakındırması olduğunu hatırlatan ve tüm politikalarını bu minvalde şekillendirdiklerini söyleyen Başkan Kavuş, "Ancak insanımız tabi ki asli ihtiyaçlarını karşılamak mecburiyetinde. İşte tam da bu noktada biz devreye giriyoruz. Onların kullanmak zorunda oldukları yerleri, açık kapalı pazar yerleri gibi toplu bulunmak mecburiyetinde oldukları yerleri tehlikeden arındırmak adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma sergiliyor. Bu alanlar kullanım öncesi ve sonrasında su ve sabunlarla temizleniyor, çeşitli dezenfektasyonlar kullanılarak olması muhtemel virüslerden olabildiğince arındırıyor. Meram'da başta belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurumları olarak her an ve her alanda teyakkuzdayız. Hemşehrilerimizi tehlikeden korumak için yapılabilecek her şeyi yapıyoruz belki ama vatandaşlarımız şunu asla unutmamalıdır ki; virüs insandan insana kolaylıkla bulaşabiliyor. Bu sebeple hijyen kurallarına olağanüstü derecede dikkat etmeli, tehlike geçinceye kadar insanlarla mesafesini olabildiğince korumaya devam etmeli, alışverişini olabildiğince hızlı ve dikkatli gerçekleştirerek evine geri dönmeli" diye konuştu.


Esnafa yeni pazar düzenlemesi


Öte yandan, Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından açıklamada, "Pazar yerlerinde tezgah aralarında her esnaf 75 cm fedakarlık ederek 1.5 metre aralık bırakacaktır. Eldiven ve maske takmak mecburidir. Kurallara uyulmadığı takdirde pazar yerleri kapatılacaktır. İçisleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 27 Mart Cuma günü saat 17: 00'den itibaren tuhafiye, züccaciye, manifatura, oyuncakçı esnafı geçici bir süreliğine pazar yerlerinde tezgah açamayacaktır. Tüm esnafımıza önemle duyurulur" denildi. - KONYA

Meram Belediyesi, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:22 Kaynak: İHA

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