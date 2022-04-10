Meram'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika
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Meram'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılıyor

10.04.2022 14:24
Meram'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılıyor

Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Meram Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Meram Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan iftar yemekleri, Kızılay gönüllüleri ve Meram Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yemek dağıtımı yapılan vatandaşları ziyaret etti.

Göreve geldikleri günden bu yana, Meram'da yaşayan her bir ferdi ailesi olarak gördüklerini aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Gencinden yaşlısına, zengininden ihtiyaç sahibinden kocaman bir aile. Bu yola çıkarken bir söz verdik, Meram ailesinde yardıma ihtiyaç duyan hiçbir hemşehrimiz yalnız kalmayacak. Hamdolsun, bizlere başvuran ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan hiçbir hemşehrimizi geri çevirmedik. Ne ihtiyaçları varsa imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalıştık. Gücümüzün yetmediği yerde farklı kurumlarımızdan, Türk Kızılayımızdan destek istedik. Bugün geldiğimiz noktada Meram'da çok güzel bir kardeşlik bağı oluştu." dedi.

Her gün 310 haneye sıcak yemek verildiğini vurgulayan Kavuş, "1200 hemşehrimizin sofrasına sıcak yemek ikramı gerçekleştiriyoruz. Yine Türk Kızılayımızla ramazan boyunca 3 bin gıda paketi dağıtımı gerçekleştirerek 1140 haneye 500 lira nakdi destek veriyoruz. ve bu yardımları Meramlı hemşehrilerimiz adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, bir anlamda köprü vazifesi görüyoruz. Bu kardeşlik ikliminin Meram'da, Konya'mızda, ülkemizde ve tüm dünyada asırlar boyu sürmesini yüce Allah'tan diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meram'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılıyor
Meram'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılıyor

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meram'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika


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