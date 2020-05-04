Meram'da parklar güzel günler için hazırlanıyor - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram Belediye İlçe Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin cazibe merkezlerinden biri olan Melikşah Parkı'nda başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.



Burada konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sıkıntılı günlerden geçildiğine dikkat çekerek, "Yaklaşık 2 aydır korona virüs'le uğraşıyoruz. Bir yandan bununla ilgili tedbirleri alırken bir yandan bunların uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili denetimler yapıyoruz. Ama inşallah bu sıkıntılı günlerden kurtulduğumuz zaman hemşehrilerimizi bir daha evlerine zor sokacağız. Tabii onlar nereye gidecekler? Kafelere, çay bahçelerine, restoranlara ve en başta da park ve bahçelere gidecekler. Bu yüzden de iyi günlerin yakın olduğunu bildiğimiz için vatandaşlarımızın dışarıya çıktığı zaman soluk alabileceği, rahatlayabileceği, bu sıkıntılı günlerin stresini atabileceği parklarımızı yeniden revize ediyoruz. Bakıma ihtiyaç duyulan parklarımızı güncelliyoruz. Oyun parklarını, yürüyüş alanlarını çoğaltıyoruz" dedi.



Melikşah Parkı revize ediliyor



Melikşah Parkı'na 160 tane büyük ağaç diktiklerini belirten Başkan Kavuş, "Yaklaşık 1 ay sonra inşallah parkımız yemyeşil bir hale gelecek. İçine yeni bir sosyal tesis yapıyoruz. Mevcutta daha önce yapılmış güzel bir havuz vardı içinde; simge haline gelmiş atların da olduğu. O atları da yeniden boyayarak ve havuzu yenileyerek daha az beton ve daha çok yeşilin olduğu bir park haline getirmeye çalışıyoruz. Bu parkın alanı yaklaşık 6 bin 300 metrekare. Buranın hemen yanında Hoca Ahmet Fakih Parkımız var. Orayı da küçük dokunuşlarla tekrar revize ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Trafik Parkı yeniden canlandırılıyor



Trafik Parkı olarak bilinen alanın tekrar eski hüviyetine kavuşacağının müjdesini veren Başkan Kavuş, "Yıllardır Konya'nın en eski, en geleneksel parkı diyebileceğimiz Meram Yeni Yol üzerindeki köprünün üzerinde bulunan Trafik Parkı'nı tekrar hareketlendireceğiz inşallah. Şu anda Büyükşehir Belediyemizle birlikte orada bir çalışma yürütüyoruz. Park içindeki kafeteryayı Büyükşehir Belediyemiz yapıp bize teslim edecek. Trafik Parkı'nın yapılması, içinin peyzaj düzenlemesini de Meram Belediyesi olarak biz üstlendik. İnşallah bir kaç ay içerisinde orayı da hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız ve Konyamız o geleneksel aile parkına tekrar kavuşmuş olacak" diye konuştu.



Başkan Kavuş'tan Trafik Eğitim Parkı müjdesi



İlçede en büyük eksikliğini hissettikleri parklardan birinin de Trafik Eğitim Parkı olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, "Emniyet mensuplarının gözetimi altında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine sınıf ortamında trafiğin anlatıldığı ve uygulamalı olarak da parkın içinde hayata geçirildiği bir park haline gelecek. Burası da Berlika Parkı. Osmangazi, Lalebahçe, Gülbahçe, Ayanbey dediğimiz bölgenin içinde yaklaşık 20 bin metrekarelik büyük bir parkımız. Parkın içinde lunaparklı bir bölüm vardı. Ama burası hem müstecirlerden kaynaklanan hem de insanların rağbet etmemesinden dolayı çalışmıyordu. Orayı da minimum bir bütçeyle küçük dokunuşlar yaparak Trafik Eğitim Parkı haline çevirmiş olacağız. Mevcut lunaparkı söküyoruz, aynı alanı trafik eğitim parkının yolu haline getireceğiz. Zaten orada bir tesis vardı, onu da elden geçirerek hem gelen velilerin orada güzel vakit geçirip çocuklarını gözlemleyebileceği hem de sınıf ortamını aynı bina içinde çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.



"Büyük ölçekli tüm parklarda çalışma yapıyoruz"



Meram bölgesinde bulunan büyük çaplı bütün parkların bazısında ciddi tadilatlar, bazılarında da küçük dokunuşlar yapılarak revize edileceğini söyleyen Kavuş, "Vatandaşımızın sıkıntılı günler sonrasında bahar ve yaz aylarında nefes alacağı, stresini atabileceği, rahatlayacağı yerler haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi bu arada bütün bu işleri yaparken de yine minimum personel kullanıyoruz. Çalışanlarımız da sosyal mesafeye dikkat ederek ve yüksek tedbirler altında bu işlemleri yapıyorlar. İnşallah güzel günler yakın" diye konuştu. - KONYA