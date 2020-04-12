Meram Vefa Sosyal Destek Gurubu'ndan vatandaşa ekmek hizmeti - Son Dakika

Meram Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle vatandaşların ekmek ihtiyacının karşılanmasında görev aldığı bildirildi.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ekmek alamayan vatandaşların, ekmek ihtiyaçlarının giderildiği belirtildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkezi noktalarda fırınların ekmek satışı yaptığını ve zabıta ekiplerinin mahalle aralarında anonslarla sürekli halkı bilgilendirdiğinin altını çizdi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle devletin, gerekli tüm tedbirleri aldığını anımsatan Kavuş, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağıyla Meram Vefa Sosyal Destek Grubu hafta sonu boyunca çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürdü. Meram Kaymakamlığı, Meram Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri olmak üzere birçok kurumun destek verdiği Vefa Sosyal Destek Grubumuz yaklaşık 2 haftadan beri riskli grupların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor, faturalarının ödenmesinde yardımcı oluyor ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ancak sokağa çıkma yasağı ile Vefa Sosyal Destek Grubumuz hafta sonu boyunca hemşehrilerimize ekmek ulaştırmaya devam ederken, Zabıta ekiplerimiz de ekmek fırınlarının mahallelerimize ekmek ulaştırmasını koordine etmiştir.

Cumartesi günü kurulan Yaylapınar pazarımız ile pazar günü kurulan TOKİ Gödene ve Muhacir pazarlarımız sokağa çıkma yasağı nedeniyle 13 Nisan Pazartesi günü aynı yerlerinde hizmet verecektir. Pazartesi günü açık olan semt pazarlarımız da aynı yerlerinde hemşehrilerimize hizmet verecektir. Hemşehrilerimizden tek isteğimiz, devletimizin almış olduğu tüm kararlara harfiyen uymalarıdır. Devletimiz hiçbir kimseyi ne aç ne de açıkta bırakır. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu illetten de kurtulacağız."