Meram yeni hastanesine kavuşuyor - Son Dakika

Başkan Kavuş, Pirebi Mahallesi'nde 6 bin 448 metrekarelik arsanın Sağlık Bakanlığı'na devredildiğini kaydederek, " Meram'ın uzun yıllar sonra böylesine büyük bir sağlık yatırımına kavuşmasının hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Meram Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında ilçeye kazandırılacak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için protokol imzalandı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un katıldığı protokol töreninde, önceki adıyla Aksinne, şimdiki adıyla Pirebi Mahallesi'nde bulunan 6 bin 448 metrekarelik arsa, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

"MERAMLI HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETE DAHA KOLAY ULAŞMASI İÇİN…"

Meram'a kazandırılacak yeni bir sağlık yatırımı için uzun süredir girişimlerde bulunulduğunu ve bu girişimlerin olumlu sonuçlandığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "İlçemizi her yönüyle yatırımlarla buluşturarak, yaşam standartını daha yükseğe ulaştırmak için yola çıkmıştık. Bugün geldiğimiz noktada, kurumlarımızla iletişim halinde olarak bir çok yatırımın Meram'da yer almasına vesile olduk çok şükür. Milletvekillerimizin de desteğiyle görüşmelerimiz sonucu, taşınması gündeme gelen eski adıyla SSK, yeni adıyla Meram Devlet Hastanemiz de ilçemizde hizmet vermeye devam ediyor. Yatırım programına alınan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de ilçemizdeki ikinci kamu hastanesi olacak inşallah. Hemşehrilerimizin hizmete daha kolay ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Daha nice yatırımlar için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

"MERAM, UZUN YILLAR SONRA BÖYLESİ BİR SAĞLIK YATIRIMINA KAVUŞUYOR"

Başkan Kavuş, yeni hastanenin Pirebi Mahallesi'nde, Aksinne Konutları'nın yan tarafında bulunan 6 bin 448 metrekarelik arsa üzerine inşa edileceğini belirterek, "İmzaladığımız protokolle Meram Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yapımı için Sağlık Bakanlığımıza arsanın tahsisini gerçekleştirdik. Ağız ve diş sağlığı üzerine yapılacak olan yatırım, Meram için çok değerliydi. Meram'ın uzun yıllar sonra böylesine büyük bir sağlık yatırımına kavuşmasının hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın olurlarıyla yatırım programına alındı. Bakanımıza, Valimize ve İl Sağlık Müdürümüze verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

VALİ ÖZKAN: "VATANDAŞIMIZA TAHSİS EDİLEN BİR HİZMET"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, özellikle salgın döneminde sağlık alanındaki kamu hizmetinin her bölgeye ulaşmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Meram'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ağız ve diş sağlığı üzerine bir yatırıma ihtiyaç olduğu tespit edildi. Meram Belediye Başkanımız önemli bir fedakarlıkta bulunarak değeri 15 - 20 milyon lirayı bulan bir gayrimenkulun tahsisini Sağlık Bakanlığımıza devretti. Sağlık kamu hizmetine vermiş olduğu destekten dolayı başkanımıza teşekkür ederiz. Vatandaşımızın sağlığı, mutluluğu ve refahı esas alınarak bu yatırıma karar verildi. Belediyemizin, kendi görevi gibi algılayarak bu yatırıma öncü olması çok önemli. Yatırımlarda merkezi yönetimlerin bu derece önemli kaynakları bakanlıklara aktarması güç olabiliyor. Belediyemiz de bu arsayı Sağlık Bakanlığımıza tahsisini gerçekleştirdi. Aynı zamanda vatandaşımıza tahsis edilen bir hizmet. Yine Sağlık Bakanlığımız Meramımızın ihtiyacına yönelik yatırımları hemen programına alarak çalışmalarına yön verdi. Bakanlığımız, ileri teknolojinin kullanıldığı tıbbi tedavi yöntemlerinin yer alacağı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini inşa ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunacak. Biz de bu şehrin yöneticileri olarak belediyelerimizin ve bakanlıklarımızın koordineli olarak çalışması sonucu bu tür yatırımlara öncülük yapmasından dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. Şimdiden Meramımıza hayırlı olsun" dedi.

"50 ÜNİTLİK KAPASİTEYLE HİZMET VERECEK"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, Ağız ve Diş Sağlığı Sağlığı Hastanesi hakkında bilgi verirken "Sağlık hizmetlerinin Konyamızda eşit bir şekilde dağılarak, vatandaşlarımıza sunulması açısından bizim için stratejik bir yatırım oldu. Ağız ve diş sağlığı üzerine 50 ünitlik kapasitesiyle hastanemiz en kısa süre içerisinde burada yapılacak. Bakanlığımız tarafından hastanemiz için ödenek ayrıldı. İnşallah en kısa süre içerisinde temelini atmak nasip olur. Hayırlı olsun" cümlelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Özkan, Başkan Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Koç tarafından imzalar atılırken arsa, Sağlık Bakanlığı'na devredildi.