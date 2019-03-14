"Mercedes-Benz Presents Özgür Masur" Defilesi 19 Mart'ta

24 yılı aşkın süredir dünya çapında 60'tan fazla moda platformunun destekçisi konumunda bulunan Mercedes-Benz, isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul'da da ilk sezonundan itibaren desteklemek üzere seçtiği bir tasarımcının koleksiyonunu kendi ismiyle sunuyor.

Bu doğrultuda 6 senedir kesintisiz devam eden bu projenin yeni sezonunda Mercedes-Benz Türk, Türk modasının uluslararası ölçekte başarı gösteren isimlerinden, tecrübeli tasarımcı ve Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özgür Masur'un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu "Mercedes-Benz presents Özgür Masur" ismiyle sunacak.

21 Mart Perşembe günü saat 19:30'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek "Mercedes-Benz presents Özgür Masur" sunumu ile ilgili tasarımcı Özgür Masur "Mercedes-Benz'in Türk moda dünyasına vermiş olduğu destek çok kıymetli. 13 sezondur desteklediği moda haftası birçok tasarımcının moda dünyasında sesini duyurması için benzersiz bir platform sağlıyor. Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonumu onların desteğiyle sunacağım için çok mutluyum. Ülkemizin yetiştirdiği tasarımcılar, onlara destek olan markaların gücüyle global platformlarda varlığını sağlamlaştıracak." sözleriyle Mercedes-Benz Türk'ün desteğinin kendileri için önemini vurguladı.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan ise "Mercedes-Benz Türk olarak, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un ilk sezonundan bu yana sektörün yaratıcı isimlerine kesintisiz destek vermekten ötürü mutlu ve gururluyuz. Bugüne dek sırasıyla Türk modasının başarılı tasarımcıları Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid in Love), Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, Bahar Korçan, Deniz ve Begüm Berdan (DB Berdan), Başak Cankes (Bashaques') Şansım Adalı'yı (Sudi Etuz) ve Brand Who'yu destekledik. Bu sezon ise başarıları Türkiye sınırlarını aşmış, gerek hazır giyim, gerekse couture koleksiyonlarında zamana meydan okuyan bir tasarım dilini benimsemiş, deneyimli tasarımcı Özgür Masur ile bir araya gelmekten ve kendisinin Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu sunmaktan dolayı heyecanlıyız. Özgür Masur ile Mercedes-Benz markasının lüks ortak paydasında buluştuğuna inanıyor ve "Mercedes-Benz presents Özgür Masur" ismiyle MBFWI'nin 13. sezonunda tasarımcının koleksiyonunu sunmaktan ötürü gurur duyuyoruz." sözleriyle bu işbirliğinin Mercedes-Benz Türk için önemini vurguladı.

Özgür Masur, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunda ilhamını 80'li yılların ışıltılı dünyasından alıyor, Studio 54 yıllarının görkemli gecelerinden arta kalan ikonik fotoğrafları Akdeniz Rivierası'nın hafifliğine ve neşesine doğru hayali bir yolculuğa çıkarıyor. Lüksü özümsemiş siluetlerin ön plana çıktığı koleksiyonda, 80'lerin ışıltılısı kadınların özgün ve eğlenceli ruhuyla buluşuyor. Kadına övgü niteliğinde koleksiyonda gümüş renkler, parıltılı kumaşlar, puantiyeli ipek tüller couture algısını hazır giyim pratikliğiyle buluşturuyor.

2008 yılında ilk koleksiyonunu Galatamoda'da sunan Özgür Masur, aynı sene kendi markasını kurdu. Modern dikiş teknikleriyle yeni biçimlerin peşinden giden Masur, tasarımlarında zamansız, sofistike ve kadınsı siluetlere hayat veriyor. Lüks moda anlayışını benimseyen tasarımcı, markası ile uluslararası ölçekte başarı kazanarak Avrupa, ABD ve Orta Doğu'da satış noktalarını artırdı. Özellikle kırmızı halının vazgeçilmezlerinden olan Özgür Masur; hem couture hem de hazır giyim koleksiyonları ile uluslararası moda platformlarında yer almayı sürdürüyor. Masur, aynı zamanda 2018 yılından beri Türk Moda Tasarımcıları Derneği'nin eş başkanlığını üstleniyor.