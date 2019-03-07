Son Dakika Haberleri: Mercedes İlk Formula E Yarış Otomobilini Tanıttı

Mercedes İlk Formula E Yarış Otomobilini Tanıttı

14 dakika önce

Mercedes ilk Formula E Yarış Otomobilini Tanıttı EQ Silver Arrow 01 açıkça markanın EV çabalarını satmayı amaçlıyor.

Mercedes İlk Formula E Yarış Otomobilini Tanıttı, System.String[]
Mercedes ilk Formula E Yarış Otomobilini Tanıttı


EQ Silver Arrow 01 açıkça markanın EV çabalarını satmayı amaçlıyor.

Mercedes-Benz bu yıl Formula E'ye katılacağını söyledi ve şimdi piste ne getireceğini biliyorsunuz. Tamamen elektrikli bir dünyada yarışacak yeni aracı EQ Silver Arrow 01 'in rekabetçi olduğu çok açık.

FanBoost modunda 272 HP, saldırı modunda 306 HP ve sıfırdan yüz km'ye 2.8 saniyede çıkacak. 52kWh'lik bir batarya tüm yarış boyunca uğultu üretecek…

Motor sporları ekip lideri Toto Wolff, Mercedes'in iki aracı 15 Aralık'ta Formula E'ye katılmaya başlamadan önce yapacakları daha çok işin olduğunu söylüyor. Yine de bu büyük bir adım zira, Formula E ve Formula 1'e katılan tek otomobil üreticisi Mercedes-Benz.

Autoblog
 Daimler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:10 Kaynak: Teknotalk.com

HP, Mercedes Benz, Mercedes, Teknoloji
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