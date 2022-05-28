Mercedes sahipleri dikkat: 235 bin araç geri çağrıldı! - Son Dakika
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Mercedes sahipleri dikkat: 235 bin araç geri çağrıldı!

28.05.2022 10:38
Mercedes sahipleri dikkat: 235 bin araç geri çağrıldı!

Mercedes 235 binden fazla aracını geri çağırmaya başladı. Yazılımda yaşanan bir sorun, acil çağrı yapmayı imkansız hale getiriyor.

Mercedes, yüz binlerce otomobilini geri çağırdı. Birden fazla modeli kapsayan yeni bir yazılım hatası, araç içerisindeki yolcuları tehlikeye atma potansiyeline sahip. Alman otomotiv devi, yaklaşık 235 bin otomobil için çağrıda bulundu.

Mercedes, SIM kart hatası yaşayan araçlarını geri çağırmaya başladı

2017 ve 2022 yılları arasında satışa sunulan Mercedes modellerinde görülen yeni bir yazılım hatası, araçlardaki iletişim modülünün SIM kart uygulamasında sorunlara yol açtı. Bu durum ise telefon şebekesinin ve acil çağrı sisteminin çevrim dışı kalmasına sebep olabilirdi.

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ABD Ulaştırma İdaresi NHTSA'nın Mercedes için yayınladığı son duyuruya göre, yazılım sorunu şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araçları kapsıyor. Şirket, 2017 ila 2022 yıllarında üretilmiş otomobil, SUV ve kamyonet için kapsamlı bir geri çağırma duyurusu paylaştı. Acil çağrı sorunundan etkilenen model sayısının 235 bini bulduğu ifade edildi.

Mercedes sahipleri dikkat: 235 bin araç geri çağrıldı!

Yazılım sorunundan etkilenen segmentler arasında CLA, GLA, GLE, GLS, A ve C gibi birçok popüler model bulunuyordu. Ayrıca Sprinter modelleri de dahil yaklaşık 20 binin minibüsün de geri çağrıldığı ifade edildi.

Mercedes'in toplamda 235 bin adet aracı geri çağırması bekleniyor. Henüz şirketten çözümle ilgili açıklama gelmese de, yazılım güncellemesiyle düzeltilebileceği belirtildi. NHTSA'nın paylaştığı demeçte hatalı Mercedes'ler için şu ifadeler kullanıldı:

"Araç iletişim modülünün SIM kart uygulamasındaki hata, telefon şebekesine erişimde sorunlara neden olabilir ve bu nedenle acil çağrı sistemini kapatabilir. Sorun, bir mobil bağlantı veya bir satıcı tarafından yüklenecek bir yazılım güncellemesi ile çözülmelidir."

Mercedes'in başı son zamanlarda büyük hatalarla dertte. Alman otomotiv devi, daha önce de olası fren sorunları yüzünden 300 bine yakın aracını çağırmıştı. Yılın başında ise dünya çapındaki birçok model için toplamda 800 bin aracın teslim edilmesini istedi.

Siz Mercedes tarafından paylaşılan geri çağırma uyarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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