Son Dakika Haberleri: Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı

Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı

45 dakika önce

SAMSUN'da yasa dışı yollarla muayenehane açarak kürtaj operasyonu gerçekleştirdikleri öne sürülen Irak uyruklu 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı, System.String[]
SAMSUN'da yasa dışı yollarla muayenehane açarak kürtaj operasyonu gerçekleştirdikleri öne sürülen Irak uyruklu 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Ekipler, baskın düzenledikleri evde, yasadışı muayenehanede kullanılan kayıt dışı tıbbi cihazlara da el koydu. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı muayenehane işleterek kürtaj, çocuk düşürme ve çocuk aldırma operasyonu yapıldığı yönünde aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti. Irak uyruklu olduğu saptanan 2 şüpheliyi takip eden ekipler, yasadışı çalıştırılan muayenehanenin  İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir apartman dairesine kurulduğunu tespit etti. Ekipler belirlenen eve akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon esnasında muayenehanede bulunan 9 kadının ifadesini alan ekipler, kendilerini doktor olarak tanıtan Irak uyruklu şüpheliler Rami G. (28) ve Asma A.'yı (40) gözaltına aldı. Kaçak çalıştırılan muayenehanede bulunan kadın doğum polikiniklerinde kullanıldığı tespit edilen alet ve ve çok sayıda kayıt dışı tıbbi cihaza da el konuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü personelinin de eşlik ettiği operasyonla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:46 Kaynak: DHA

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