Merdiven basamaklarından düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Merdiven basamaklarından düşen çocuk yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, annesinin peşinden giderken merdiven basamaklarından düştüğü öne sürülen çocuk ağır yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, annesinin peşinden giderken merdiven basamaklarından düştüğü öne sürülen çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Yeni Mahalle'de bir adreste yaşandı. Dışarıya çıkmak için ikamet ettiği daireden ayrılan annesinin peşinden yürüyen 5 yaşındaki F.D.T., merdiven basamaklarından inmek isterken düşerek başını çarptı. Yaralı çocuk, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ağır kafa travması tanısı konulması üzerine yapılan müdahalesinin ardından hayati tehlikesi dolayısıyla ambulansla Konya'ya nakledildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

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