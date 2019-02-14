Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin Anıldı

Geçen yıl vefat eden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle anıldı.

Geçen yıl vefat eden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle anıldı.



Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleşen anma etkinliği, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu enstrümantal müzikle başladı.



Etkinlik kapsamında düzenlenen, oturum başkanlığını İLESAM İstanbul Şube Başkanı Cafer Vayni'nin yaptığı "Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İzinde" başlıklı panelde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan ve Yeşilköy Anadolu Lisesi Müdürü Adem Düzgün konuşma yaptı.



Doç. Dr. Süleyman Doğan konuşmasında, Sezgin'in bilim insanı olarak öğrencilere verdiği mesajın önemine değinerek, 94 yaşında vefat eden Sezgin'in batılılara "İslam sözlü bir kültürden geliyor" lafının doğru olmadığını, İslam'ın yazılı kaynaklarını ortaya çıkararak gösterdiğini söyledi.



Sezgin'in verdiği en büyük mesajın günde 17 saat çalışması olduğunu vurgulayan Doğan, Sezgin'in doğudan batıya ilimin üç yolla geçtiğini, bunların birincisinin 10. yüzyılda Barselona'daki pazar yerlerinde Müslüman ve Hristiyanların alışverişiyle, ikincisinin Sicilya, güney İtalya yoluyla da Arap tıbbının aktarılmasıyla, üçüncüsünün de Bizans üzerinden Avrupa'ya ulaştığını söylediğini aktardı.



"400 bin cilt kitap inceledi"



Doğan, 50 yılı aşkın bir süre araştırmalar yaparak hayatını İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmaya adayan Fuat Sezgin'in 400 bin ciltlik kitap incelediğini belirterek, Sezgin'den alınacak en önemli örneğin de "öz güven, çalışmak, doğru yerde doğru hocayı tespit edip onun biliminden yararlanmak" olduğunu kaydetti.



Prof. Dr. Özcan Hıdır ise, batıda uzun yıllar görev yapan Sezgin'in Türkiye'nin büyük bir bilim markası olduğunu belirterek, "Fuat Sezgin hoca dünyada büyük bir marka haline gelmiştir. Nobel ödülünü almadı ama almaya hak kazanacak çalışmalar ortaya koydu. Uzun yıllar Fransa, Avrupa'da ve Batı'da bilim tarihi konusunda referans ülkeydi. Sezgin, Frankfurt'ta çalışarak burada enstitüsünü kurdu. Bu şekilde referans ülke olma Almanya'ya geçti." dedi.



Fuat Sezgin'in çalışmalarıyla "İslam, bilim adına bir şey üretmez" ezberini bozduğunu vurgulayan Hıdır, Sezgin'in İslam alimlerinin 7. yüzyıla kadar gerçekleştirdiği çalışmalarını ortaya koyduğunu ve bunları bir müzede sergilediğini anlattı.

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