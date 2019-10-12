Son Dakika Haberleri: Merih Demiral: "Bugün bizim için önemli bir maçtı"
Son Dakika Spor Merih Demiral: 'Bugün bizim için önemli bir maçtı'

Merih Demiral: "Bugün bizim için önemli bir maçtı"

24 dakika önce

Juventus ve Türk Milli Takım futbolcusu Merih Demiral, "Bugün önemli bir maçtı, ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Merih Demiral:

Juventus ve Türk Milli Takım futbolcusu Merih Demiral, "Bugün önemli bir maçtı, ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.


Türkiye, 2020 Avrupa Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Merih Demiral ise maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Demiral, "Bugün önemli bir maçtı ülkemizin konumu itibariyle. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Fransa maçında da 3 puan alacağız inşallah ve Avrupa Kupası'na emin adımlarla gideceğiz" dedi. - İSTANBUL

merih demiral, Juventus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
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