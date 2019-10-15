Merih Demiral: "Ne mutlu Türküm diyene!"
1 saat önce
Türkiye A Milli Takımı'nın yıldız savunmacısı Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye A Milli Takımı'nın yıldız savunmacısı Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Stade de France'ta bulunan Türk taraftarlarla gurur duyduğunu söyleyen Demiral, "Ne Mutlu Türküm Diyene! Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz!" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:22
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