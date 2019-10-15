Son Dakika Haberleri: Merih Demiral: "Ne mutlu Türküm diyene!"
Son Dakika Spor Merih Demiral: 'Ne mutlu Türküm diyene!'

Merih Demiral: "Ne mutlu Türküm diyene!"

1 saat önce

Türkiye A Milli Takımı'nın yıldız savunmacısı Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral:

Türkiye A Milli Takımı'nın yıldız savunmacısı Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.


Stade de France'ta bulunan Türk taraftarlarla gurur duyduğunu söyleyen Demiral, "Ne Mutlu Türküm Diyene! Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz!" diye konuştu.

merih demiral, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:22 
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